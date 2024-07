Calcio, accordo tra l’Università Kore e l’Enna

Accordo di collaborazione tra l’Enna Calcio e l’Università “Kore”. È stato stipulato questa mattina tra il presidente della Kore, Cataldo Salerno, il presidente dell’Enna calcio Luigi Stompo, il direttore generale Fabio Montesano, il professor Arcangelo Russo e il professor Francesco Sgrò.

Monitoraggio dei calciatori

Il “patto”, che riguarderà specificatamente la Facoltà di Medicina, prevedrà un’attività di coordinamento per ciò che riguarda il monitoraggio degli aspetti atletici e tecnico-tattici delle prestazioni della prima squadra; il monitoraggio degli aspetti collegati alla traumatologia sportiva curata dal prof Arcangelo Russo, il monitoraggio degli aspetti collegati alla nutrizione con la prof.ssa Ligia Dominguez e il monitoraggio degli aspetti di functional fitness con il prof Francesco Sgrò.

Come negli Stati Uniti

L’accordo dunque sarà caratterizzato da una stretta collaborazione fra la Facoltà di Medicina dell’Università e l’Enna calcio, “su modelli prettamente americani – come ha sottolineato Arcangelo Russo – perché quando le università supportano le squadre e società così organizzate, è un beneficio per tutti. L’Enna sta crescendo in maniera egregia grazie al lavoro del presidente Stompo e del Dg Montesano e per noi sposare questo progetto è diventato un fatto assolutamente naturale”. “E noi siamo molto soddisfatti di questo accordo – hanno aggiunto Stompo e Montesano – perché dopo la crescita degli ultimi anni manifestatasi sino a pochi giorni fa con l’apertura di Casa Enna, la collaborazione con una Università così prestigiosa e punto di riferimento per tutto il mondo scolastico siciliano, è per noi motivo di vanto e di stimolo ad andare sempre più avanti per la strada intrapresa”