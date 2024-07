Stadio, sì della giunta al progetto di manutenzione

È stato approvato in giunta questa mattina il progetto relativo ai lavori di manutenzione straordinaria della stadio Gaeta, finalizzati all’adeguamento dell’impianto sportivo alle prescrizioni necessarie al regolare svolgimento del campionato di serie D da parte dell’Enna calcio.

Campanile, “ecco quali saranno gli interventi”

“I lavori – spiega l’Assessore con delega allo sport Rosalinda Campanile- riguardano la riapertura, finalmente, dell’ingresso di Viale IV Novembre. Si tratta di interventi strutturali importanti con un altrettanto importante impegno di spesa. Il completamento dei lavori è previsto in sessanta giorni con consegna quindi, a fine ottobre.

“Durante questi due mesi – spiega l’Assessore Campanile – la società Enna Calcio ha chiesto alle Lega di potere giocare senza tifoseria ospite e c’è ottimismo sull’accoglimento di questa richiesta. È stata chiesta una deroga ai VVFF per ovviare alla necessità di precedere alla realizzazione di una seconda uscita da dedicare al settore ospiti. Ciò è possibile in presenza di un più ridotto numero di presenze. Anche su questo c’è ottimismo che la richiesta vada a buon fine”. A deroga ottenuta, dunque, si procederà alla posa in opera della rete metallica che dovrà dividere il settore ospite dal pubblico locale. “Lavori eseguibili – spiega la Campanile-in tempi ridottissimi e, comunque, contestualmente ai lavori strutturali sull’ingresso di Via IV novembre”.

Il sindaco

Dal canto suo, il Sindaco Maurizio Dipietro coglie l’occasione per ringraziare l’ing. Capo e le forze dell’ordine, dal Prefetto al Questore al Comandante dei VVFF per la proficua collaborazione prestata, che ha prodotto un risultato eccellente in tempi record. “La città – conclude il primo cittadino- potrà vivere la tanto attesa serie D in sicurezza e praticamente ad inizio campionato. Il mio ottimismo mi ha sempre portato ad affrontare ogni impresa apparentemente impossibile come possibile e anche questa volta ce l’abbiamo fatta”.