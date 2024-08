Stadio e mensa, dalla Regione oltre 1,3 milioni per Valguarnera

Ammontano a poco meno di 1 milione e 400 mila euro i soldi della Regione, nell’ambito della manovra appena varata, concessi al Comune di Valguarnera. L’asse leghista ha evidentemente funzionato considerata la linea diretta tra il sindaco, Francesca Draià, con il gruppo parlamentare della Lega, il cui leader è l’ex assessore Luca Sammartino, che a Valguarnera è di casa.

I soldi per la mensa

La Regione ha messo a disposizione 130 mila euro per il servizio mensa che “serviranno a garantire il servizio non gravando sul bilancio comunale”

Il campo sportivo

Ma la fetta più grossa dei contributi, 900 mila euro, è destinata al campo sportivo. “E’ arrivata la risposta che tutta la comunità voleva, lavoriamo a questo obiettivo da tempo, più di un anno stava per arrivare il decreto ma fu fatto un esposto alla Regione dal mentore del Consigliere Speranza e l’iter venne bloccato” spiega il sindaco di Valguarnera nella sua nota affidata alla sua pagina social.

Manto in erba

“Finalmente ci siamo, avevo dichiarato che mi sarei impegnata al massimo per dotate Valguarnera di un campo con il manto in erba e ci siamo riusciti, nella finanziaria sono stati destinati 900.000,00 euro per il nostro campo sportivo” aggiunge Draià.

Ci saranno dalla Regione altri 50 mila euro per la messa in sicurezza del serbatoio pensile (Vasca), per cui, come sostiene il sindaco c’è stato “l’ impegno del Gruppo di Fratelli d’Italia a supporto dell’assessore Arena Gianluca”.