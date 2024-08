Riduzioni d’acqua in 15 Comuni, al via lunedì, la mappa per orientarsi

La stretta sull’approvvigionamento idrico nell’Ennese prenderà il via lunedì 5 agosto. Ecco cosa accadrà in 15 Comuni.

Piazza Armerina

Turnazione ogni 4 giorni. A partire da lunedì 05/08/2024 inizio erogazione dalle ore 8:30 fino alle ore 18:30 (ogni quattro giorni) nelle vie ricadenti nelle maglie 8-9-10-11-12 LINEA CERASO – C.DA CANNAROZZO. Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 09/08/2024, 13/08/2024 dalle ore 17:00 fino alle ore 8:30 del giorno successivo, e così a seguire; a partire da mercoledì 07/08/2024 inizio erogazione dalle ore 12:00 fino alle ore 8:30 del giorno successivo (ogni quattro giorni) parte alta di C.da Scarante – C.da Polleri – C.da

Alberazzi – Zona Santa Croce; inizio erogazione dalle ore 18:30 fino alle ore 8:30 del giorno successivo (ogni quattro giorni) parte bassa di C.da Scarante. Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 11/08/2024, 15/08/2024 e così a seguire; a partire da mercoledì 08/08/2024 inizio erogazione dalle ore 17:00 fino alle ore 8:30 del giorno successivo (ogni quattro giorni) nelle maglie X-1-2-3-4-5-6-7-9bis-13-13a-13b-13c- C.da Indirizzo – C.da Palmeri. Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 12/08/2024, 16/08/2024 e così a seguire.

Pietraperzia

Il sistema distributivo afferente al Comune di Pietraperzia sarà regolato con un’erogazione secondo turnazione ogni quattro giorni ed oraria, come di seguito riportato: a partire da lunedì 05/08/2024 inizio erogazione dalle ore 17:30 fino alle ore 08:30 di martedì 06/08/2024 (ogni quattro giorni) per tutte le vie servite dal Serbatoio Serre e dal Serbatoio Belvedere. Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 09/08/2024, 13/08/2024 e così a seguire.

Sperlinga

Turnazione ogni 2 giorni. A partire da lunedì 05/08/2024 inizio erogazione dalle ore 07:30 fino alle ore 07:30 di martedì 06/08/2024 (ogni due giorni) nelle zone a valle di Via Roma e di Via Umberto. Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 07/08/2024, 09/08/2024; a partire da martedì 06/08/2024 inizio erogazione dalle ore 07:30 fino alle ore 07:30 di mercoledì 07/08/2024 (ogni due giorni) nelle zone a monte di Via Roma e di Via Umberto. Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 08/08/2024, 10/08/2024.

Troina

Turnazione ogni 4 giorni: a partire da lunedì 05/08/2024 inizio erogazione dalle ore 05:00 fino alle ore 18:00 (ogni quattro giorni) nelle zone servite dal Serbatoio denominato “San Pantheon” (quartiere

Sant’Antonino, Via Nazionale fino al Corso Enna, zona a valle di Via Umberto, Via Generale Dalla Chiesa, Via Vittorio Emanuele, Quartiere San Michele, zona cimitero e C.da Liso. Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 09/08/2024, 13/08/2024 e così a seguire; a partire da martedì 06/08/2024 inizio erogazione dalle ore 05:00 fino alle ore 18:00 (ogni quattro giorni) nelle zone servite dal Serbatoio denominato “Monte San Silvestro” (zona artigianale, quartiere Mulino a Vento, C.da Castile, C.da Camatrone, S.P. Troina – Gagliano, Via Nazionale ( dal bar Sunshine fino a tutto il Corso Enna). Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 10/08/2024, 14/08/2024 e così a seguire; a partire da mercoledì 07/08/2024 inizio erogazione dalle ore 05:00 fino alle ore 18:00 (ogni quattro giorni) nelle zone servite dal Serbatoio denominato “Conte Ruggero” (quartiere Borgo, Via Marino, Via San Pietro, Via San Silvestro, Via Nociare e zone a valle, Piazza Papa Giovanni, Via Corpus Domini. Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 11/08/2024, 15/08/2024 e così a seguire; a partire da giovedì 08/08/2024 inizio erogazione dalle ore 05:00 fino alle ore 18:00 (ogni quattro giorni) nelle zone servite dalla linea denominata “San Basilio” (zona Santa Lucia, Agnone, Via San Matteo, Via Angelica, zona a monte di Via Umberto, Via Mustica e Via Sollima. Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 12/08/2024, 16/08/2024 e così a seguire.

Valguarnera

Turnazione ogni 4 giorni: a partire da lunedì 05/08/2024 inizio erogazione dalle ore 11:30 fino alle ore 11:30 di martedì 06/08/2024 (ogni quattro giorni) nelle vie ricadenti nelle maglie 1-2-2b-3-4-5/1-

5/2-10, Via Friuli, Via Capuana C.da Marcato, Cimitero, quartieri San Francesco, Carteria, Pirrera e Turricedda . Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 09/08/2024, 13/08/2024 e così a seguire;

 a partire da mercoledì 07/08/2024 inizio erogazione dalle ore 11:30 fino alle ore 11:30 di giovedì 08/08/2024 (ogni quattro giorni) nelle vie ricadenti nelle maglie 6-7-7/a-8-12, Via Sant’Elena, C.da Buglio, C.da Zia Lisa, C.da Castani, quartieri Mursiata, San Giuseppe e Campo Sportivo. Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 11/08/2024, 15/08/2024 e così a seguire.

Villarosa

Turnazione ogni 3 giorni: a partire da lunedì 05/08/2024 inizio erogazione dalle ore 07:30 fino alle ore 15:00 (ogni tre giorni) nelle vie ricadenti nelle maglie servite dal Serbatoio Custoza. Le successive

erogazioni avverranno, quindi, giorno 08/08/2024, 11/08/2024 e così a seguire; a partire da lunedì 06/08/2024 inizio erogazione dalle ore 07:30 fino alle ore 15:00 (ogni tre giorni) nelle vie ricadenti nelle maglie servite dalla rete nuova. Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 09/08/2024, 12/08/2024 e così a seguire; a partire da lunedì 07/08/2024 inizio erogazione dalle ore 07:30 fino alle ore 15:00 (ogni tre giorni) nelle vie ricadenti nelle maglie servite dal Serbatoio Spina. Le successive

erogazioni avverranno, quindi, giorno 10/08/2024, 13/08/2024 e così a seguire.

Agira

Turnazione ogni 3 giorni: a partire da lunedì 05/08/2024 inizio erogazione dalle ore 07:30 fino alle ore 07:30 di martedì 06/08/2024 (ogni tre giorni) nelle vie servite dal Serbatoio Castello. Le successive

erogazioni avverranno, quindi, giorno 08/08/2024, 11/08/2024 e così a seguire.

Aidone

Turnazione giornaliera: inizio erogazione dalle ore 06:00 alle ore 18:00.

Barrafranca

Turnazione ogni 4 giorni: a partire da lunedì 05/08/2024 inizio erogazione dalle ore 07:30 fino alle ore 13:30 (ogni quattro giorni) nelle vie del versante Piazza. Le successive erogazioni del versante

avverranno, quindi, giorno 09/08/2024, 13/08/2024 e così a seguire; a partire da mercoledì 07/08/2024 inizio erogazione dalle ore 07:30 fino alle ore 13:30 (ogni quattro giorni) nelle vie del versante Punta Terra. Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 11/08/2024, 15/08/2024 e così a seguire.

Calascibetta

Turnazione ogni 3 giorni: a partire da lunedì 05/08/2024 inizio erogazione dalle ore 07:30 fino alle ore 07:30 di martedì 06/08/2024 (ogni tre giorni) nelle vie ricadenti nelle maglie n. 3-6-8. Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 08/08/2024, 11/08/2024 e così a seguire; a partire da martedì 06/08/2024 inizio erogazione dalle ore 07:30 fino alle ore 07:30 del 07/08/2024 (ogni tre giorni) nelle vie ricadenti nelle maglie n. 4-5-7. Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 09/08/2024, 2/08/2024 e così a seguire;  a partire da mercoledì 07/08/2024 inizio erogazione dalle ore 07:30 alle ore 07:30 del 08/08/2024 (ogni tre giorni) nelle vie ricadenti nelle maglie n. 1-2 e nelle Vie Longobardi,

Loreto, Pietro d’Aragona, Balata, San Matteo, Roxas, Santa Lucia e Matrice. Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 10/08/2024, 13/08/2024 e così a seguire.

Per quanto riguarda, invece, le utenze servite dal serbatoio denominato “Giudea” la distribuzione avverrà a giorni alterni, a partire da lunedì 05/08/2024 inizio erogazione dalle ore 07:30 alle ore 07:30 del 06/08/2024. Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 07/08/2024, 09/08/2024 e così a seguire.

In riferimento alle utenze di C.da Buonriposo la distribuzione avverrà a giorni alterni, a partire da martedì 06/08/2024 inizio erogazione dalle ore 07:30 alle ore 07:30 del 07/08/2024. Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 08/08/2024, 10/08/2024 e così a seguire.

Cerami

Turnazione ogni 3 giorni: a partire da lunedì 05/08/2024 inizio erogazione dalle ore 07:00 fino alle ore 18:00 (ogni tre giorni) nelle zone a valle di Via Roma e di Via Umberto. Le successive erogazioni

avverranno, quindi, giorno 08/08/2024, 11/08/2024; a partire da martedì 06/08/2024 inizio erogazione dalle ore 07:00 fino alle ore 18:00 (ogni tre giorni) nelle zone a monte di Via Roma e di Via Umberto. Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 09/08/2024, 12/08/2024.

Enna

Turnazione ogni quattro giorni ed oraria ad Enna Alta, secondo turnazione a giorni alterni ed oraria ad Enna Bassa e secondo turnazione ogni tre giorni nella Frazione di Pergusa, come di seguito specificato:

a partire da lunedì 05/08/2024 inizio erogazione dalle ore 06:00 fino alle ore 13:00 (ogni quattro giorni) nelle vie ricadenti nelle maglie 1-2-3-4. Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 09/08/2024, 13/08/2024 e così a seguire; a partire da martedì 06/08/2024 inizio erogazione dalle ore 06:00 fino alle ore 13:00 (ogni quattro giorni) nelle vie ricadenti nelle maglie 5-6-7-8. Le successive erogazioni

avverranno, quindi, giorno 10/08/2024, 14/08/2024 e così a seguire; a partire da mercoledì 07/08/2024 inizio erogazione dalle ore 06:00 fino alle ore 13:00 (ogni quattro giorni) nelle vie ricadenti nelle maglie 9-10-11-12. Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 11/08/2024, 15/08/2024 e così a seguire; a partire da giovedì 08/08/2024 inizio erogazione dalle ore 06:00 fino alle ore 13:00 (ogni quattro giorni) nelle vie ricadenti nelle maglie 13-14-15, zona denominata rete vecchia e zona Piazza Europa. Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 12/08/2024, 16/08/2024 e così a seguire.

Enna Bassa

In riferimento ad Enna Bassa la distribuzione avverrà a giorni alterni come di seguito specificato: Zona di Santa Lucia la distribuzione avverrà a giorni alterni, a partire da lunedì 05/08/2024 inizio erogazione dalle ore 05:00 alle ore 14:00. Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 07/08/2024, 09/08/2024 e così a seguire. C.da Ferrante la distribuzione avverrà a giorni alterni, a partire da martedì 06/08/2024

inizio erogazione dalle ore 05:00 alle ore 14:00. Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 08/08/2024, 10/08/2024 e così a seguire.

Pergusa

In riferimento all’abitato della Frazione di Pergusa la distribuzione avverrà ogni tre giorni come di

seguito specificato: C.da Pollicarini inizio erogazione dalle ore 17:00 di lunedì 05/08/2024 fino alle ore

17:00 di martedì 06/08/2024. Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 08/08/2024, 11/08/2024 e così a seguire; Coop. Giove inizio erogazione dalle ore 17:00 di martedì 06/08/2024 fino alle ore 17:00

di mercoledì 07/08/2024. Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 09/08/2024, 12/08/2024 e così a seguire; Zona Centro abitato inizio erogazione dalle ore 17:00 di mercoledì 07/08/2024 fino alle

ore 17:00 di giovedì 08/08/2024. Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 10/08/2024, 13/08/2024 e così a seguire.

Gagliano

Turnazione ogni 4 giorni: a partire da lunedì 05/08/2024 inizio erogazione dalle ore 07:00 fino alle ore 18:00 (ogni quattro giorni) in Via Roma (parte alta di Piano Puleo), parti alte di Via Gramsci, di

C.da Pirirella e di Via R. Sanzio, Via Roma (rif. Joe e Sal), Regione Siciliana, C.da San Calogero, Roma (dal civico n. 1 al civico n. 309), Carnala, Cuva, Alloro, Badia, Lombardi, Gebbia e vie limitrofe. Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 09/08/2024, 13/08/2024 e così a seguire; a partire da martedì 06/08/2024 inizio erogazione dalle ore 07:00 fino alle ore 18:00 (ogni quattro giorni) in Via Roma (parte bassa) e parti basse di Via Gramsci, di C.da Pirirella e di Via R. Sanzio, Via Roma (dal civico n. 309 fino al Piano Puleo), via Ferreri, via Sant’Antonio, via Sorrincello, Palmisano e vie limitrofe. Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 10/08/2024, 14/08/2024 e così a seguire. A partire da mercoledì 07/08/2024 inizio erogazione dalle ore 07:00 fino alle ore 18:00 (ogni quattro giorni) in zona campetti, Via Michelangelo, zona cimitero e S.P.34. Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 11/08/2024, 15/08/2024 e così a seguire; a partire da giovedì 08/08/2024 inizio erogazione dalle ore 07:00 fino alle ore 18:00 (ogni quattro giorni) nella zona Ferrigni, Via Martoglio, Via Pirandello e contrade collegate

(Garbata fino al Santissimo). Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 12/08/2024, 16/08/2024 e così a seguire.

Nicosia

Turnazione ogni sette giorni ed oraria nelle Linee extraurbane e secondo turnazione ogni tre giorni nella Frazione di Villadoro, come di seguito specificato come di seguito specificato: a partire da lunedì 05/08/2024 inizio erogazione dalle ore 16:00 fino alle ore 08:00 (ogni quattro giorni) nei quartieri Magnana e aree di campagne limitrofe, Via Umberto, Viale Vittorio Veneto, Via Roma, Via Carlo V, Via Belviso e S.S. Salvatore. Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 09/08/2024, 13/08/2024 e così a seguire;  a partire da martedì 06/08/2024 inizio erogazione dalle ore 16:00 fino alle ore 08:00 (ogni quattro giorni) in via Sant’Agata, Sant’Anna e aree di campagne limitrofe, via Regina Elena, via Marcello Capra e via Nazionale. Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 10/08/2024, 14/08/2024 e così a seguire; a partire da mercoledì 07/08/2024 inizio erogazione dalle ore 16:00 fino alle ore 08:00 (ogni quattro giorni) in Piazza Caprini, zona San Cataldo, via B. Di Falco, via Vittorio Emanuele, zona San Paolo, via Arena e aree di campagne limitrofe, via Murata Mattei e via Pio La Torre. Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 11/08/2024, 15/08/2024 e così a seguire; a partire da giovedì 08/08/2024 inizio erogazione dalle ore 16:00 fino alle ore 08:00 (ogni quattro giorni) in via Miracoli, via Sant’Elia, piano Lavatoio, zona San Giovanni e aree di campagne limitrofe e C.da Sant’Onofrio. Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 12/08/2024, 16/08/2024 e così a seguire

In riferimento alle Linea extraurbane la distribuzione avverrà ogni sette giorni come di seguito

specificato: a partire da lunedì 05/08/2024 inizio erogazione dalle ore 07:00 fino alle ore 18:00 (ogni

sette giorni) nella Linea Crociate diramazione Farinella – C.da Murata bassa, C.da Torretta e C.da Schina Rapi. Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 12/08/2024, 19/08/2024 e così a seguire;

a partire da mercoledì 07/08/2024 inizio erogazione dalle ore 07:00 fino alle ore 18:00 (ogni sette giorni) nella Linea Crociate diramazione S.S. 120. Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 14/08/2024, 21/08/2024 e così a seguire; a partire da giovedì 08/08/2024 inizio erogazione dalle ore 07:00 fino alle ore 18:00 (ogni sette giorni) nella Linea Crociate diramazione Seminario – C. da Albereto. Le successive

erogazioni avverranno, quindi, giorno 15/08/2024, 22/08/2024 e così a seguire.

In riferimento all’abitato della Frazione di Villadoro la distribuzione avverrà ogni tre giorni come di

seguito specificato: a partire da lunedì 05/08/2024 inizio erogazione dalle ore 07:00 e per le successive 24 ore (ogni tre giorni) zona a valle di Via Umberto, Via Principe Umberto e quartiere Millitarì. Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 08/08/2024, 11/08/2024 e così a seguire; a partire da martedì 06/08/2024 inizio erogazione dalle ore 07:00 fino alle ore 18:00 (ogni sette giorni) nella a monte della Via Umberto. Le successive erogazioni avverranno, quindi, giorno 09/08/2024, 12/08/2024 e così a seguire.

Nissoria

Turnazione giornaliera: inizio erogazione dalle ore 06:00 alle ore 18:00.