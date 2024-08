A19, auto in fiamme a Mulinello, paura per gli occupanti

Un’auto è andata in fiamme nel pomeriggio mentre stava percorrendo l’autostrada A19 in prossimità dello svincolo di Mulinello in direzione Palermo.

Il soccorso

Si è reso necessario l’arrivo dei vigili del fuoco del comando di Enna: le cause che hanno dato origine al rogo sono in fase di accertamento. Illesi gli occupanti. Naturalmente, l’episodio ha creato dei rallentamenti alla circolazione, sul posto anche gli agenti della Polizia stradale.

Gli altri interventi dei pompieri

Anche nella giornata di oggi, a causa della pioggia caduta ieri sono stati numerosi gli interventi per la rimozione di rami ed alberi pericolanti da parte dei pompieri.