Gagliano elegge Domenica dama dei Castelli

Un centinaio di figuranti hanno sfilato per le vie di Gagliano in abiti di epoca normanna per rievocare la storia di re Federico III e della sua corte, vissuti nel castello di Gagliano fino al 1313. Dopo il corteo storico, al quale hanno partecipato anche gli sbandieratori, i giocolieri e i gruppi musicali di Randazzo, Mazzarino e Santa Lucia del Mela, hanno sfilato sul palco undici ragazze di età compresa fra i 16 e i 20 anni, in abiti d’epoca.

La dama del castello è Domenica

A fine serata è stata eletta la dama del castello, che andrà a Sperlinga il prossimo 16 agosto per rappresentare il comune di Gagliano nella competizione regionale “La dama dei castelli di Sicilia”. La più bella tra le belle è stata eletta con i voti della giuria formata da alcuni membri del centro anziani. La dama più votata è stata Domenica Cocuzza, che aveva partecipato anche all’edizione 2023 della manifestazione “La dama dei castelli”, organizzata dal comune di Gagliano con la Proloco.

La bellezza normanna

Vent’anni, bionda e occhi azzurri, Domenica incarna la bellezza normanna. Studia Scienze della formazione ad Enna e, da sempre, è appassionata di pedagogia. Ama i bambini e il suo sogno è insegnare. “Sono felice – ha detto – di rappresentare Gagliano a Sperlinga. Per me è un onore portare in alto il nome del mio paese”. Domenica e il suo cavaliere indosseranno a Sperlinga degli abiti preziosi, cuciti appositamente dalla signora Rosetta Sanfilippo.