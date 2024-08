Tromba d’aria sulla A19, furgone finisce contro il guard rail

Un pauroso incidente si è verificato sulla A19 tra gli svincoli di Gerbini e Catenanuova, in direzione di Palermo. Secondo quanto emerso nella ricostruzione degli agenti del distaccamento della Polizia stradale di Catenanuova, un furgone è stato sbalzato contro il guard rail a causa di una tromba d’aria che, in quel momento, si è abbattuta nel tratto dell’autostrada.

Che paura per il conducente

Il conducente è rimasto sospeso, temendo di finire giù, e così si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Enna e di Catania, che, adottando le tecniche del nucleo Saf, speleo alpino fluviale, sono riusciti ad estrarre l’autista del veicolo, piuttosto provato.

Tratto chiuso e poi riaperto

E’ uscito illeso, per lui solo uno stato di shock ma per motivi di sicurezza la Polizia stradale ha chiuso temporaneamente il tratto a partire da Gerbini, consentendo ai veicoli di imboccare una strada secondaria, con uscita obbligatoria a Gerbini, per poi rientrare a Catenanuova. Intorno alle 17,25 il tratto è stato riaperto al traffico