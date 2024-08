Serie D, ecco il calendario, esordio a Favara per l’Enna

Sono stati diramati i calendari della serie D e c’era molta attesa per l’Enna, iscritto nel raggruppamento I, dopo 34 anni di assenza. La prima gara i gialloverdi la disputeranno il 22 settembre in trasferta sul campo del Castrum Favara.

La vicenda stadio

Sette giorni dopo, ci sarà l’esordio al Gaeta ma è probabile, come dichiarato stamane dall’assessore allo Sport, Rosalinda Campanile, che la gara con la Scafatese si disputerà senza la tifoseria ospite, sempre se la società otterrà una deroga dalla Lega. E si andrà avanti fino alla fine di ottobre, periodo in cui è prevista la fine dei lavori al Gaeta, proprio per la realizzazione dello spazio riservato ai sostenitori avversari dell’Enna.

Ottobre di fuoco

E proprio tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre sono concentrate delle sfide interessanti ed al tempo stesso difficili. Si inizierà il 20 ottobre, in occasione della settima giornata, quando l’Enna andrà in trasferta ad Acireale per poi giocare nello spazio di pochi giorni con la Reggina ed il Licata al Gaeta mentre il 3 novembre ci sarà la trasferta proibitiva contro la corazzata Siracusa, tra le favorire, insieme alla Reggina, per la vittoria del campionato.

Derby con la Nissa alla 15esima

L’atteso derby con i cugini della Nissa è previsto alla 15esima giornata: le squadre si confronteranno l’8 dicembre al Gaeta mentre il girone di andata si concluderà il 22 dicembre sempre in casa contro il Pompei.