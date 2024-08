Scontro sulla A19, auto si ribalta, un altro veicolo in una scarpata, 3 feriti

E’ di 3 feriti il bilancio di uno spaventoso incidente avvenuto sulla A19 nel tratto di Enna in direzione Palermo.

Lo scontro

Secondo una prima ricostruzione, al vaglio della Polizia stradale, due auto, per cause che sono al vaglio degli inquirenti, si sono scontrate: una si è ribaltata, l’altra è finita in una scarpata. Per il recupero delle persone, a bordo di quest’ultimo mezzo, si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Enna.

Sono 3 i feriti

“Si contano 3 feriti, per fortuna non gravi” fanno sapere dai vigili del fuoco di Enna. Per il soccorso dei feriti sono intervenuti i medici e gli infermieri del 118, l’incidente ha naturalmente creato dei rallentamenti alla circolazione. I tecnici dell’Anas sono al lavoro per la messa in sicurezza del tratto della A19.

Incidente mortale nel Siracusano

Un uomo di 51 anni è deceduto a seguito di un incidente stradale avvenuto tra Pachino, nel Siracusano, e Pozzallo Secondo una prima ricostruzione, la vittima era alla guida della sua macchina quando, per cause che sono al vaglio delle forze dell’ordine, ha avuto un impatto contro un camper.

Le indagini

Lo scontro è stato violento e nell’arco di pochi minuti sono arrivate numerose richieste di aiuto al 118. Un mezzo di soccorso è giunto sul luogo teatro dell’incidente ma per il conducente della macchina non c’è stato nulla da fare, il suo cuore ha cessato di battere.