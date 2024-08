Troina a corto d’acqua, sindaco, “sondaggi per trovare nuove fonti”

“Farò dei sondaggi esplorativi nelle zone del nostro Comune per trovare delle nuove fonti idriche”. Lo afferma a ViviEnna il sindaco di Troina, Alfio Giachino, che ha deciso di scendere personalmente in campo alla ricerca di acqua da immettere nella rete idrica della città, vittima di un razionamento idrico pesante, infatti la risorsa viene distribuita ogni 4 giorni.

Le nuove fonti ad Agira e Piazza Armerina

Altri Comuni, come Agira e Piazza Armerina, attraverso le notizie fornite dai rispettivi sindaci, Maria Greco e Nino Cammarata, hanno annunciato di aver trovato delle fonti nuove: ad Agira da un pozzo gemello saranno estratti 10 litri di acqua al secondo, 18 litri a Piazza Armerina ma da una cavità appartenente ad un privato.

Giachino, “mi assumerò ogni responsabilità”

“Mi assumerò tutte le responsabilità del caso e non ho alcun problema ad affrontarle ma è una decisione che va presa a fronte dell’emergenza idrica” taglio corto il sindaco di Troina, Alfio Giachino, pronto ad affrontare le conseguenze, considerato che su questo aspetto, attinente alla sfera del servizio idrico, il Comune, come lui stesso sottolinea, non ha competenza. Insomma, una “fuga” istituzionale, motivata da una drammatica crisi idrica senza precedenti.

“Conosco il mio territorio”, sondaggi con dei geologi

“Io conosco il mio territorio – spiega a ViviEnna Alfio Giachino – ma per questi sondaggi mi avvarrò dell’aiuto dei geologi con cui abbiamo individuato alcuni punti dove è presumibile che vi sia una o più fonti. Naturalmente, dobbiamo compiere delle verifiche e poi provvederemo e fare dei campionamenti. L’altro aspetto da accertare, qualora cogliessimo nel segno, è comprendere la portata dell’acqua così da svelare quanto potrebbe incidere nell’approvvigionamento della nostra comunità. Spero davvero che i sondaggi diano risultati positivi, è importante accorciare i turni del razionamento idrico, a seguito dei problemi di cui soffre l’Ancipa”