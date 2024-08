Rinascerà il campetto di Montesalvo, Pd, “50 mila euro dalla Regione”

E’ destinato a ritornare ad ospitare partite tra ragazzini, tra scapoli e ammogliati, o tornei amatoriali il campetto di Montesalvo. La notizia, diffusa dai consiglieri comunali del Pd, Marco Greco e Mirko Andolina, è che dalla Regione, a seguito di un emendamento alla Finanziaria presentato dal deputato regionale del Pd, Fabio Venezia, ha messo a disposizione 50 mila euro per la ristrutturazione.

Finanziamento alla parrocchia

Secondo quanto fa sapere Andolina, il finanziamento “andrà alla parrocchia”, proprietaria dell’impianto sportivo, che provvederà agli interventi, tra cui il più importante: il rifacimento del manto erboso. Le condizioni del campetto, che sono peggiorate nel corso degli anni, hanno reso impraticabile la struttura, una importante valvola di sfogo per centinaia di ragazzini.

“E’ l’icona di tanti ennesi”

“In qualità di promotore di questa iniziativa, sono orgoglioso – dice Mirko Andolina – che è stato concesso un contributo per il ristrutturazione del campetto di Montesalvo. Quel campetto rappresenta l’infanzia di tanti ennesi che hanno frequentato quella zona e che oggi purtroppo si trova in condizioni di inagibilità. “Grazie a Venezia per la sua disponibilità e sensibilità verso un’opera che certamente migliorerà il decoro urbano di quella zona e che ritornerà fruibile ai più giovani come punto di incontro e aggregazione”