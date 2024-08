Parcheggio selvaggio a Nicosia, sindaco vieta la sosta

Trasformata in parcheggio selvaggio piazza Garibaldi, a Nicosia, e così il sindaco, Luigi Bonelli, ha deciso di porre un freno. Nelle ore scorse, come da lui stesso annunciato sulla sua pagina social, ha firmato un’ordinanza che dispone il divieto di fermata a partire da oggi fino al 30 Settembre.

Le deroghe

“Abbiamo lasciato 4 posti per sosta breve, altri per il carico e scarico, per la farmacia, per i disabili e per le donne in gravidanza” precisa il sindaco che ha scelto un divieto a tempo determinato fino alla fine del mese prossimo, periodo in cui la città ospiterà turisti.

Presenza massiccia di auto, “sfregio intollerabile”

Nelle ultime settimane la presenza di auto nel salotto della città è diventata ingombrante e si sono registrate molte lamentele da parte dei turisti, quasi impossibilitati ad ammirare uno dei posti più suggestivi della Sicilia. “Non c’è visitatore o turista – dice il sindaco di Nicosia – che arrivi in piazza e non la guardi o non ne parli con meraviglia. E ognuno di loro (ma tantissimi anche nicosiani) si sorprende per la presenza delle auto parcheggiate. Adesso questi parcheggi sono diventati ” selvaggi” uno sfregio intollerabile. Avevo il dovere di intervenire, di ridare alla nostra piazza il decoro che una piazza così bella merita”.

“I parcheggi ci sono”

Lo stesso sindaco bacchetta i responsabili della sosta selvaggia in quanto la città dispone di parcheggi. “Abbiamo costruito 3 grandi parcheggi (nessun altro in Sicilia) anche per impedire parcheggi selvaggi. Io penso che anche i commercianti ne guadagneranno: una Piazza decorosa attira. Inoltre stiamo cercando di convenzionarci per una navetta che congiunga i parcheggi alla Piazza e di acquistare un pulmino elettrico” argomenta il sindaco che ha pure aggiunto di voler sentire i residenti a proposito di questa scelta.