Festival Paisi Miu, 3 giorni di festa a Leonforte

Una tre giorni di balli canti e tanta tradizione lo scorso fine settimana a Leonforte. Il 7° International festival “Paisi Miu” organizzato dal gruppo folcloristico Granfonte per celebrare i suoi 50 anni di attività, è stata una vera e propria festa che ha coinvolto il paese, investito da una ondata di musica e balli.

Lo spettacolo musicale

In piazza Branciforti si sono esibiti i gruppi provenienti da tutta la provincia, tra i quali il Kore di Enna, il Trinacria di Agira , il Folk Granfonte- Grandi e Nichi, che hanno rallegrato le calde sere leonfortesi anche con una sfilata che si è snodata lungo Corso Umberto.

Il presidente del Folk Granfonte

“Questo evento è stato particolarmente significativo per il nostro gruppo – dice il presidente del Folk Granfonte, Giuseppe Anselmo – proprio perchè ha coinciso con il cinquantesimo anniversario della fondazione”. La manifestazione è stata organizzata in collaborazione con l’amministrazione comunale di Leonforte .

L’assessore La Ferrara

“Occasione unica per celebrare la nostra identità per unire generazioni, cultura, tradizioni , per rafforzare il senso di comunità e di appartenenza”- ha detto l’assessore comunale alla Cultura, Sabrina La Ferrara. Lo storico gruppo, fondato nel 1974 da un gruppo di leonfortesi si esibì, per la prima volta, nell’agosto del 1975 in occasione della Madonna del Carmelo con costumi tradizionali ispirati a quelli che indossavano i contadini a cavallo tra l’800 e il 900. Ed è proprio per onorare la Madonna che i gruppi hanno fatto tappa dentro la chiesa del Carmelo, intonando preghiere e canti in suo onore.