Crisi idrica a Piazza, giunta al Pd, “disagi minimi, cercate solo visibilità”

Non si è fatta attendere la replica dell’amministrazione comunale di Piazza Armerina dopo gli attacchi lanciati ieri dai consiglieri comunali del Pd, Arena e Azzolina, in merito ad una gestione approssimativa dell’emergenza idrica. Secondo gli esponenti dell’opposizione, la giunta si sarebbe segnalata solo con spot autocelebrativi, specie sui social, mentre zone della città sono rimaste senza acqua.

“In cerca di visibilità agostana”

“I due consiglieri del PD, evidentemente in cerca di agostana visibilità, avanzano strumentali accuse ad un’amministrazione, con a capo il Sindaco impegnato costantemente nel assicurare risposte tempestive e risolutive ai cittadini” spiegano, in una nota, i componenti dell’amministrazione guidata da Nino Cammarata.

“Disagi minimi”

In merito alla situazione di alcune zone, come Santa Croce, la giunta riconosce che vi sono state delle criticità ma nella loro ricostruzione, “il Coc guidato dal sindaco Cammarata ha attuato, per mezzo dei volontari, che non smetteremo mai di ringraziare insieme al personale comunale, tutte le azioni necessarie a lenire i disagi”. Inoltre, “la gran parte della città sta avvertendo minimamente il disagio di questa crisi” spiegano gli esponenti dell’amministrazione.

Il Palio dei Normanni

La giunta spiega che in occasione del Palio dei Normanni e della festa della Patrona, “è stata garantita l’erogazione dell’acqua riducendo al minimo i disagi alle famiglie e alle attività economiche”.

Il Consiglio comunale sulla crisi idrica

Nel prossimo Consiglio comunale si discuterà dell’emergenza idrica: in aula, come ricordato dagli esponenti del Pd, ci saranno anche i rappresentanti del gestore idrico, Acquaenna, aspramente criticato dall’opposizione, insieme a Siciliacque. Il sindaco Cammarata vestirà anche i panni del presidente dell’Ati idrico ma l’amministrazione assicura di non temere il confronto pubblico.

“Il Consiglio comunale sarà il luogo dove raccontare e ricordare ai più sbadati tutte le azioni attuate ovviamente in relazione alle competenze previste, immaginiamo in una fase successiva, quantomeno per ragioni di opportunità oltre che di buon senso” spiegano dall’amministrazione di Piazza Armerina.

L’appello del prefetto

Infine, l’amministrazione rispolvera il recente appello del prefetto ai tutti i consiglieri comunali dell’Ennese. “Invitiamo i consiglieri del PD ad azioni propositive e, soprattutto al rispetto delle indicazioni che anche il Prefetto ha ritenuto di voler rivolgere agli amministratori, per evitare protagonismi e speculazioni evidentemente scongiurabili, soprattutto in un momento di emergenza” chiosa la giunta.