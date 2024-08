Memorial Palumbo a Troina, tra prevenzione e spettacolo

Il 2° Memorial Silvestro Palumbo 2024 svoltosi domenica in piazza Antonio Gramsci a Troina, organizzato

e finanziato da Musica Arte Service, si è articolato in due parti. La prima parte si è svolta nella mattinata

nell’edificio scolastico Borgo, che si affaccia su piazza Gramsci, sono state effettuate 45 visite cardiologiche gratuite da: Giuseppe Fiamma (cardiologo), il medico Giuseppe Santoro e gli infermieri della Fondazione Danilo Bonarrigo: Pierluigi Cantagallo, Salvo Cutuli e Maria Baudo.

I risultati

In alcune persone visiate sono state riscontrate delle anomali gestibili. Averle individuate a tempo consente di curarle preventivamente ed impedire un loro peggioramento. La prevenzione è importante per tutte malattie, ma per quelle cardiovascolari riveste un’importanza particolare perché spesso gli attacchi al cuore si manifestano improvvisamente e con esiti purtroppo mortali. Cogliere in tempo i segnali di un latente malfunzionamento del cuore e sottoporsi alle opportune cure, salva la vita.

Lo spettacolo

In serata c’è stata la seconda parte nel corso della quale, presentati da Serena Buscemi, si sono esibiti i gruppi musicali: I Figli dell’Officina, Cristina Russo & Neosoul Combo, Black Pig, Chris Obehi, I Compagni di Viaggio e la band L’Olandese Volante.

Sul palco si sono esibiti anche gli allievi e le allieve delle scuole di danza Calaciura e Maria Giusy Trovato. La serata è stata conclusa dalla dj Morena Monaco. La moglie Alessandra e il figlio Domenico hanno spiegato così il senso del Memorial: “E’ un tributo alla memoria di Silvestro, che amava la vita e la musica, con il quale vogliamo promuovere la solidarietà e connessione tra le persone rafforzando il senso di appartenenza alla nostra comunità attraverso la cultura e l’arte”. La scomparsa improvvisa ed inaspettata di una persona cara, soprattutto quando è ancora giovane, provoca un grande sofferenza nei parenti ed amici. Una volta alla perdita di un giovane figlio o di un altro componente della famiglia, il padre o la madre ancora giovani, provocava una sofferenza psicologica che spingeva i parenti a rivolgere il loro dolore verso l’interno, ad isolarsi, a diradare i rapporti con l’eterno.

La Fondazione Bonarrigo

A Troina, da quando nel 2003 è stata fondata la Fondazione Danilo Bonarrigo per la prevenzione delle malattie cardiache per ricordare il giovane Danilo colpito da un attacco cardiaco improvviso dopo una partita di volley con gli amici, è cambiato il modo come elaborare il lutto da parte della famiglia e dagli amici dello scomparso.

La scomparsa di Carlo

Un paio d’anni fa è scomparso improvvisamente il giovane Carlo Pagana per un attacco al cuore mentre si trovava a Monza per lavoro. La famiglia e gli amici di Carlo, nel giorno in cui ricade la ricorrenza della sua scomparsa, organizzano degli eventi per ricordarlo con visite cardiologiche gratuite e giochi che Carlo praticava con gli amici quando era in paese. La stessa cosa fanno da due anni Alessandra e Domenico per ricordare Silvestro anche lui scomparso improvvisamente e inaspettatamente per un attacco al cuore. Silvestro era un bravissimo tecnico del suono, che amava molto la musica. Sono tre limpidi esempi di come sia cambiato a Troina il modo di elaborare il lutto: la scomparsa di una persona cara provoca forte dolore e rabbia in parenti e amici, ma dal dolore e rabbia traggono energie per impegnarsi in attività di solidarietà verso gli altri per metterli al riparo dalla triste esperienza che hanno vissuto.