Maltempo, la grandine distrugge le produzioni agricole

La grandine che si è abbattuta nella giornata di ieri nell‘Ennese, in particolare nella zona di Barrafranca, ha praticamente distrutto molte produzioni, tra cui gli oliveti.

Imprenditori in ginocchio

Gli imprenditori agricoli, già fiaccati dalla siccità che non sta dando tregua da mesi, hanno ricevuto un’altra mazzata che, a questo punto, rischia di mandare per aria le produzioni. Il titolare di un’azienda ha reso pubbliche le foto di quanto accaduto ieri.

Lo sfogo

“Ecco che fine ha fatto quello che doveva essere il raccolto di quest’anno dopo il violento temporale con grandine di ieri” si è sfogato sui social l’imprenditore che avrà da rimboccarsi le maniche dopo questa terribile grandinata.

Strade coperte di fango

Tanti i problemi legati alla viabilità: ieri è stata chiusa al traffico la SS 560 “Di Marcatobianco”, fra i chilometri 8,600 e 10,050, nel territorio di Pietraperzia. Anche sulla strada statale 575 Troina/Catania ci sono stati dei problemi: sono giunte squadre di intervento e mezzi meccanici per smottamenti e fango misto ad acqua, per questo è stata allertata l’Anas. Molto preoccupante anche la situazione sulle strade provinciali tra Gagliano, Agira e Nicosia, dove si sono registrati circa 10 centimetri di acqua al suolo. Alcune automobili hanno subito danni alla carrozzeria per la violenta grandinata.