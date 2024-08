Bus navetta nel week-end, Confcommercio, “ora chiusura al traffico”

Plaude la Confcommercio di Enna all’iniziativa dell’amministrazione comunale di predisporre il servizio dei bus navetta serale per il fine settimana. Del resto, si tratta di una idea che l’associazione aveva fatta propria in tempi non sospetti ma adesso si chiede al governo della città di compiere un ulteriore passo in avanti: chiudere al traffico il centro storico.

L’analisi e la proposta della Confcommercio

“Il centro storico ha vissuto un’estate sottotono – commenta Gianluca Speranza, direttore Confcommercio – e già da giugno avevamo chiesto un cambio di passo. È apprezzabile l’idea di istituire le navette notturne, un servizio ai cittadini che hanno voglia di vivere il centro senza avere la preoccupazione del parcheggio. Ci auguriamo che questo possa stimolare tutti a rifrequentare più assiduamente il centro e le attività che lì sono presenti e rilanciamo la proposta di collaborazione per organizzare eventi affinché almeno il sabato si possa procedere con la chiusura al traffico delle vie del centro

La bonifica del Belvedere

Nella giornata di oggi, sono emerse le condizioni precarie dell’area al di sotto del Belvedere con la presenza di rifiuti di ogni tipo. Un caso di cui si è occupato ViviEnna grazie ad una segnalazione di un residente che ha inviato alla redazione delle foto a testimonianza della discarica abusiva. Un episodio che non è passato inosservato all’amministrazione, come sostiene la Confcommercio.

“La decisione di investire – spiegano dalla Confcommercio – nella pulizia delle pendici del Belvedere che troppo spesso sono preda di chi, noncurante, lancia plastica, vetro o altri rifiuti senza pensare che quella è la zona frequentata maggiormente dai turisti che, di certo, non possono essere contenti di quello che vedono. Abbiamo partecipato ieri alla riunione indetta dall’assessore Giancarlo Vasco e sono state messe in campo molte idee e soluzioni, certi che si troverà la più consona, chiediamo anche campagne di sensibilizzazione dei cittadini. D’altronde la qualità della vita passa anche dalla sicurezza e dalla salubrità dell’ambiente”