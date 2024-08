Centro storico congestionato, bus navetta nel fine settimana

Da lunedì 1 settembre il servizio navetta oltre che negli orari e nei giorni già noti, sarà in funzione anche il venerdì ed il sabato sera fino alle 2:00 (del giorno successivo) e la domenica dalle ore 18:00 alle ore 23:45 (ultima partenza da piazza Scelfo). Lo rende noto l’amministrazione comunale di Enna che motiva la sua decisione in virtù dell’aumento di mezzi nel centro storico.

L’amministrazione, “troppi veicoli”

“Questi cambiamenti – spiegano dall’amministrazione comunale di Enna – si sono resi necessari alla luce della elevata affluenza di veicoli in centro storico che, non trovando dove poter posteggiare, sostano in maniera caotica imbrutendo il decoro cittadino o peggio si dirigono altrove. La navetta, così organizzata, consentirà a chiunque l’accesso nel centro storico, permettendo un parcheggio comodo e gratuito, ma soprattutto l’estensione dell’orario darà la possibilità di potersi godere la serata serenamente”.

Inoltre, l’amministrazione Dipietro fa sapere che “il traffico delle auto non verrà chiuso, si vuole solo ridurre l’alta concentrazione di auto in centro, la sosta selvaggia e lo stress del parcheggio”.