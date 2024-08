L’anfiteatro di via Toscana torna a vivere con i bambini

“Dopo gli interventi di riqualificazione di aree periferiche della nostra città, cadute nel dimenticatoio da decenni, continuiamo a dedicare loro attenzione con iniziative culturali e di spettacolo”. Con queste parole il sindaco Maurizio Dipietro commenta il mini ciclo di spettacoli che, per la prima volta in assoluto, hanno luogo presso il piccolo anfiteatro di via Toscana, di recente ristrutturato grazie ad uno specifico intervento dell’amministrazione comunale, unitamente alla realizzazione di un parco giochi per bambini.

Sindaco, “area dimenticata da vecchie amministrazioni”

“Dopo aver riqualificato un’area diomenticata dalle vecchie amministrazioni- prosegue Dipietro – vogliamo stimolare la vita sociale e culturale di questi quartieri con iniziative come quelle messe in campo in questi giorni”.

L’assessore Milano, “coinvolgere i bambini”

“Questi piccoli spettacoli teatrali – spiega l’Assessore con delega allo spettacolo Mirko Milano – vogliono coinvolgere e fare sognare i bambini, stimolandone la fantasia, l’empatia e la capacità espressiva. Attraverso le storie, i personaggi e le emozioni che vengono rappresentate sul palco, infatti, i bambini imparano a immaginare su mondi diversi, a entrare in contatto con le proprie e altrui emozioni e a comunicarle in modo efficace”