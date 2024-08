Vigili del fuoco, Pascuzzi lascia il comando, al suo posto Granata

Dopo due anni alla guida dei vigili del fuoco di Enna, Francesco Pascuzzi lascia l’incarico di Comandante provinciale. A partire dal primo settembre andrà in pensione.

Il saluto del comandante

Il comandante ha scritto una lettera aperta in cui ha ringraziato il personale e dato il benvenuto al nuovo capo dei vigili del fuoco di Enna, Erich Granata.

“Questi quasi due anni – scrive Pascuzzi – durante i quali ho avuto l’onore di assumere l’incarico di dirigere il Comando di Enna sono stati, sotto l’aspetto lavorativo, per me importanti ed entusiasmanti e per questo desidero sinceramente ringraziare ancora una volta tutto il personale per la fattiva e leale collaborazione che mi è stata data. Molti passi abbiamo fatto insieme per cercare di fare del Comando di Enna un Comando dinamico ed in linea con gli standard ormai necessari per assicurare, anche a questo territorio, una risposta moderna alla richieste sempre maggiori di sicurezza che arrivano dai cittadini. E’ una strada dalla quale non si può tornare indietro e sono convinto che lo stesso supporto che mi avete fornito dal 19 dicembre 2022, altrettanto darete al nuovo dirigente Erich Granata che a breve mi subentrerà nell’incarico ed al quale rivolgo sin da ora l’augurio di buon lavoro”.

L’emozione dei vigili del fuoco

Il personale in servizio nel territorio ennese ha salutato Pascuzzi nel corso di un incontro avvenuto stamane al comando. “In questi due anni , oltre ad aver dimostrato elevate qualità dirigenziali, ha saputo fare conoscere al territorio il mondo dei vigili del Fuoco. Oltre che per le qualità professionali si é fatto apprezzare per le doti caratteriali e umane, che lo hanno visto sempre disponibile e pronto a dialogare con tutto il personale del Comando” si legge in una nota diffusa dal comando provinciale di Enna.