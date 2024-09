Crolla il tetto di una casa a Pietraperzia, paura tra i residenti

Il crollo del tetto di una abitazione si è verificato intorno alle 14 in via Lo Giudice, a Pietraperzia. Non ci sono persone ferite stando ai primi accertamenti da parte dei vigili del fuoco del comando provinciale di Enna, intervenuti dopo una richiesta di intervento.

Gli accertamenti

Sono state avviate le procedure per la messa in sicurezza della palazzina, contestualmente è in corso una verifica statica della parte del fabbricato non interessato dal crollo