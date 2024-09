“Dal Comune fuga di dirigenti”, opposizione attacca Dipietro

Si è dimesso nei giorni scorsi l’Ingegnere capo del Comune di Enna, come segnalato dall’opposizione che attacca il sindaco ed i suoi alleati perché non è il primo dirigente che getta la spugna.

Il fuggi fuggi dal Comune di Enna

“E’ il terzo dirigente a dimettersi nel giro di un anno “ spiegano i gruppi di opposizione, per cui si registra ormai “un fuggi fuggi di funzionari tecnici ed amministrativi” e contestualmente “non risultano pervenuti commenti da parte degli amministratori più social, aspiranti influencer impegnati nelle consuete attività autocelebrative” commentano in tono sarcastico gli esponenti dell’opposizione.

La stoccata dell’opposizione

“Siamo certi – aggiungono – che risulterà normale ai membri della corte del sindaco sia l’ennesimo passo indietro da parte di un dirigente comunale (peraltro scelto con modalità fiduciaria), sia il mancato coinvolgimento del Presidente del Consiglio nella procedura tesa all’individuazione dei componenti l’ufficio di Presidenza, come imporrebbe invece l’articolo 90 del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale”.

L’affondo a Ferrari

Inoltre, l’opposizione punzecchia l’ex assessore Dante Ferrari, ora consigliere comunale. “Non ci aspettiamo – dicono dall’opposizione – nulla da chi mostra di avere una concezione opportunistica delle regole. Non ci aspettiamo prese di posizione da parte di un ex assessore che, qualche tempo fa, chiese all’ex Commissario Di Fazio, per ben tre volte, il rinvio dell’assemblea consortile dell’Ente Autodromo, convocata per consentire l’insediamento dei nuovi componenti il Consiglio di Amministrazione, salvo poi mostrare disponibilità alla sottoscrizione di un documento voluto da Dipietro con cui si accusava Di Fazio del ritardo di tale insediamento”.