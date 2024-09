Premio città di Leonforte, tutti i premiati

“Via Crudex- Cantico della minaccia” vince il premio per il miglior spettacolo al “premio nazionale città di Leonforte” sezione teatro e porta a casa anche il premio migliore regia per Rosario Palazzolo e miglior Attore per Stefano Cutrupi.

La premiazione

A condurre la cerimonia di premiazione per la sezione teatro al Piano dell’Immacolata di Leonforte l’ attrice Alessia Sorbello con ospite il duo comico de “ I Badaboom” formato da Alessandro Aiello e Giuliana Di Stefano. “ Via Crudex ” ha convinto la giuria tecnica composta da Walter Amorelli (presidente) organizzatore ed impresario, Andrea Trovato attore e regista, Carmela Buffa Calleo attrice e vocal coach, Lavinia D’Agostino giornalista e critico teatrale, Pietro Ristagno regista ed autore, Sabrina La Ferrara assessore del comune di Leonforte, con la sua drammaturgia originale firmata da Rosario Palazzolo

capace di affrontare con sarcasmo e guizzi di genialità il dietro le quinte della vita dei teatranti, perfettamente interpretata da Stefano Cutrupi e Silvana Luppino, che con energia, affiatamento e intensità hanno emozionato il pubblico rendendolo partecipe delle fatiche, dei dolori e delle passioni che impone la vita dell’artista teatrale. Il pubblico del “città di Leonforte” giunto quest’anno alla sua

quarantunesima edizione, fortemente voluto dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Piero Livolsi, con il sostegno operativo dell’assessore alla cultura Sabrina La Ferrara con la direzione artistica di

Sandro Rossino, ha premiato, assistendo agli spettacoli in cartellone nel piazzale dell’Immacolata, con l’89% delle preferenze “La moglie perfetta” di e con Giulia Trippetta che incassa anche dalla giuria tecnica il premio per la migliore attrice.

Migliore attore

Il premio migliore attore è andato ad Stefano Cutrupi del teatro dei 3Mestieri per “ Via Crudex”.

Nel corso della serata sono state assegnate anche delle menzioni speciale della Giuria Tecnica a spettacoli non finalisti ma che sarebbero stati meritevoli di partecipare se i posti fossero stati più di tre: alla cantautrice Giorgia Pietrabiasi, per le musiche originali dello spettacolo “A te e famiglia” ed all’attrice Natalia Magni per lo spettacolo “nella rete” Assegnata e consegnata al dirigente dell’ Ufficio Scolastico Regionale, la menzione speciale per la promozione dell’educazione alla teatralità nelle scuole attraverso progetti specifici ed all’IC Vincenzo Landolina di Misilmeri per la promozione dell’educazione alla teatralità attraverso la creazione della rete di scopo in Sicilia Lipdub.

MIGLIORE SPETTACOLO

VIA CRUDEX, CANTICO DELLA MINACCIA

Motivazione: Per la drammaturgia originale firmata da Rosario Palazzolo, capace di affrontare con sarcasmo e guizzi di genialità il dietro le quinte della vita dei teatranti, perfettamente interpretata da Stefano Cutrupi e Silvana Luppino, che con energia, affiatamento e intensità hanno emozionato il pubblico rendendolo partecipe delle fatiche, dei dolori e delle passioni che impone la via dell’artista teatrale.

MIGLIORE REGIA

ROSARIO PALAZZOLO

Per lo spettacolo VIA CRUDEX, CANTICO DELLA MINACCIA

Motivazione: Per la capacità di mettere in scena un testo dalla struttura originale e inconsueta, che mette il pubblico nelle condizioni prossemiche ed emotive di sorprendersi assistendo e partecipando alle passioni intrise di fragilità, ferite e sudore, proprie del mestiere dell’attore.

MIGLIOR ATTORE:

STEFANO CUTRUPI per VIA CRUDEX – CANTICO DELLA MINACCIA

Motivazione: per la padronanza delle sue doti espressive e interpretative che gli consentono di dar vita ai diversi personaggi con rapidità e versatilità; per l’energia spesa e per la notevole capacità di ascolto in

scena.



MIGLIOR ATTRICE:

GIULIA TRIPPETTA per LA MOGLIE PERFETTA

Motivazione: la capacità di cambiare registro con estro ed ecletticità, la padronanza della scena, il coraggio, la tenacia, la capacità di empatizzare con il pubblico, fanno di Giulia Trippetta e della sua moglie perfetta, un’attrice perfetta.



MIGLIOR TESTO:

COME SE NIENTE FOSSE

Motivazione: per il coraggio di raccontare il vacuo della società contemporanea, demolendone al contempo certi bigottismi, dogmi e fanatismi, attraverso una sapiente scrittura ironica e raffinata.



MENZIONE SPECIALE GIURIA TECNICA NON FINALISTA:

Alla cantautrice Giorgia Pietribiasi, per le musiche originali dello spettacolo “A te e famiglia” capaci di emozionare grazie alla eccellente esecuzione dal vivo e di accompagnare gli spettatori nel viaggio delicato e complesso in una realtà spesso, purtroppo, sconosciuta di cui la drammaturgia dello spettacolo si fa, con onore e dignità, cassa di risonanza.



MENZIONE SPECIALE GIURIA TECNICA NON FINALISTA:

All’attrice Natalia Magni per le indiscutibili doti interpretative e autoriali dimostrate nello spettacolo “Nella rete”, capaci di emozionare, immedesimare e far riflettere il pubblico su una tematica molto delicata con misura perfetta, grande professionalità, onestà intellettuale ed esemplare coraggio.



Menzione Speciale :

all’USR Regione Sicilia Per la promozione dell’educazione alla Teatralità nelle scuole

Menzione Speciale:

all’IC “Vincenzo Landolina” di Misilmeri (PA) Per la promozione dell’educazione alla Teatralità nelle scuole per mezzo della creazione della rete di scopo Sicilia in Lipdub