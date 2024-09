Fango e detriti sulla 192 ad Enna, strada chiusa, traffico nel caos

Il maltempo ha creato smottamenti sulla statale 192: fango e detriti hanno coperto la strada della Valle del Dittaino, per cui l’Anas ha disposto per motivi di sicurezza la chiusura nel tratto in entrambe le direzione a ridosso di Enna, in particolare dal km 12,300 al km 19,500.

Deviazioni sulla A19

“Le deviazioni avvengono sulla A19. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e i Vigili del Fuoco per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile” spiegano dall’Anas.

Disagi nella viabilità in Sicilia

Autostrade e statali interrotte per incidenti provocati dalla pioggia in Sicilia. Sulla Palermo Sciacca un autoarticolato di una ditta di trasporti si è messo di traverso nella carreggiata nel territorio di Monreale. Il traffico è bloccato in attesa che il mezzo sia spostato. Anche sull’autostrada A19 “Palermo-Catania” il traffico è bloccato, in direzione Palermo, tra gli svincoli di Trabia e Bagheria, a causa di un incidente nei pressi dello svincolo di Casteldaccia. Per arrivare a Palermo si esce a Casteldaccia e si percorre la statale 113.