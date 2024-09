Valguarnera, cambia la viabilità, ecco come

Il nuovo responsabile della Polizia Locale di Valguarnera Rino Scarpaci, con la fine della stagione estiva, adottando apposita ordinanza emanata dalla sindaca Draià, ha riformulato gli orari ed i periodi di chiusura del traffico veicolare nelle vie principali del paese, via Sant’Elena e via Garibaldi.

In via Sant’Elena e via Garibaldi

A partire da oggi 9 settembre e sino al 29 dello stesso mese, in via Sant’Elena (tratto tra piazza Garibaldi e via Europa) nonché in via Garibaldi (tratto tra via Ricasoli e Piazza Garibaldi), il traffico veicolare sarà chiuso tutti i giorni dalle 19 alle 24 e nei giorni festivi dalle 11 alle 13. In entrambe le vie, in questi orari sarà istituito il divieto di sosta per i veicoli. La Polizia Locale e tutte le altre Forze dell’Ordine, sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza che entrerà in vigore come detto da oggi.