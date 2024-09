Incidente a scuola, 4 operai feriti, uno è grave, aperta inchiesta (FOTO)

La Procura di Enna ha aperto una inchiesta sul cedimento del solaio della palestra della scuola elementare di Pergusa dove sono in corso dei lavori.

L’ipotesi sul montaggio dell’impalcatura

Stando alle prime informazioni, che circolano negli ambienti del Comune, l’incidente sarebbe riconducibile ad un presunto errore nel montaggio di una impalcatura su cui poi sarebbe dovuto poggiarsi il solaio ma si tratta di una ipotesi al vaglio degli inquirenti e dei carabinieri che hanno in mano le indagini.

I feriti

Sono 4 le persone rimaste ferite, una di queste è in condizioni serie ed è stata trasferita con l’elisoccorso in una struttura attrezzata mentre gli altri 3 starebbero meglio e sono stati condotti all’Umberto I di Enna ed al Chiello di Piazza Armerina.

Le indagini dei carabinieri

Si è temuto il peggio negli istanti successivi al cedimento, infatti le vittime, stando alla tesi dei vigili del fuoco del comando provinciale di Enna, sarebbero finiti sotto alcune macerie ma sono stati “estratti vivi” dai pompieri. L’inchiesta dovrà fare luce su molti aspetti, a cominciare dalle condizioni di sicurezza in cui erano al lavoro gli operai, inoltre sarà valutato se vi sono state responsabilità dell’azienda o imperizie da parte degli stessi dipendenti, che, non appena si saranno ripresi, saranno interrogati dai militari del comando provinciale di Enna.

Sindaco sul posto

Sul posto si è anche recato il sindaco di Enna, Maurizio Dipietro, per capire quello che è accaduto, del resto questi lavoro sono stati appaltati dal Comune di Enna. Il cantiere non sarà disponibile per via del sequestro, come accade sempre in occasione di incidenti.