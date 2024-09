Paura a Enna, auto finisce contro marciapiede, conducente soccorso

Paura in piazza Balata, ad Enna, per via di un incidente che ha coinvolto una macchina, finita contro il marciapiede.

Cosa è accaduto

Secondo una prima ricostruzione, al vaglio degli agenti della Polizia municipale di Enna, il conducente del veicolo avrebbe avuto un malore che gli avrebbe fatto perdere il controllo ma, per fortuna, in quel momento, non c’erano pedoni, altrimenti le conseguenze sarebbero potute essere inimmaginabili.

Il soccorso del conducente

La macchina ha anche sfiorato l’ingresso di un’attività commerciale e pure in questa circostanza il caso ha voluto che non vi fossero clienti. Il conducente, che sarebbe una persona anziana, è stato soccorso e condotto al Pronto soccorso per essere curato.