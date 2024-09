Enna, che colpo in trasferta, primo successo e difesa imbattuta

E’ bastato un gol di Cicirello al minuto numero 10 all’Enna per il primo successo in campionato: massimo risultato con il minimo sforzo per la squadra di Peppe Pagana che, per la terza gara consecutiva, non ha subito reti.

Balzo in classifica

Un successo che consente ai gialloverdi di fare un bel balzo in avanti in classifica e sono certamente punti importanti in vista non solo dell’obiettivo dichiarato dalla società, la permanenza in D, ma anche delle partite più impegnative quando l’Enna affronterà le big del torneo.

Scafatese al Gaeta

Nel prossimo turno, al Gaeta, arriverà la capolista Scafatese, in testa a punteggio pieno. Ma i gialloverdi potrebbero anche essere la sorpresa del campionato, del resto, se si considera anche il percorso in Coppa Italia, i ragazzi di Pagana non perdono un colpo. Insieme all’Enna, con 5 punti, in classifica il Paternò, proprio le 2 squadre che un anno fa hanno lottato, punto a punto, in Eccellenza per la promozione in D.