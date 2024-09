Lavori alla rete idrica, stop acqua a Nicosia e Sperlinga, disagi a Nissoria

Non ci sarà erogazione d’acqua nella giornata di domani, a partire dalle 8, nei Comuni di Nicosia e Sperlinga.

I lavori per nuovo tratto

Una decisione presa da Siciliacque per consentire i lavori di collegamenti idraulici del nuovo tratto di acquedotto realizzato in C.da San Basile , in territorio del Comune di Cerami. Per questo motivo, come emerge nella nota di AcquaEnna, “ci sarà l’interruzione dell’esercizio dell’acquedotto Ancipa “Alto. L’erogazione idrica riprenderà non appena ultimati gli interventi previsti.

Disagi a Nissoria

Inoltre, AcquaEnna rende noto che, “a causa della sospensione del servizio di fornitura elettrica degli impianti idrici di competenza da parte del gestore E-Distribuzione, dalle ore 09:00 del 25/09/2024 e per le successive 10 ore, potrebbero verificarsi disagi nell’erogazione idrica nell’abitato di Nissoria”