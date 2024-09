Enna alta assetata, autobotte in Piazza Europa

Ieri l’autobotte della Forestale ha fatto tappa ad Enna bassa, nella giornata di oggi sarà ad Enna alta, in Piazza Europa. La decisione è stata assunta dal Coc, centro operativo comunale di Protezione civile del Comune di Enna, per consentire anche agli utenti i rifornimenti di acqua. Si precisa che, in considerazione della distanza dal punto di prelievo, l’autobotte avrà la necessità di allontanarsi periodicamente dal posto fisso per rifornirsi di acqua.

Le disposizioni per i fragili

“Si ricorda – spiegano dal Coc – che i soggetti fragili che non hanno la possibilità di raggiungere il posto fisso come sopra indicato, possono contattare lo stesso Coc richiedendo l’intervento diretto della protezione civile per l’approvvigionamento idrico. Il Coc è raggiungibile presso gli uffici della Polizia Locale in Via della Resistenza ad Enna bassa e rispone al seguente numero telefonico: 093540526”