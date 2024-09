Valguarnera, attivato il Coc ma proseguono i disagi idrici

A causa della grave crisi idrica, la sindaca Draià nelle scorse ore di propria iniziativa ha attivato il Coc (centro operativo comunale). Struttura questa di supporto e coordinamento operativo che viene

istituita e organizzata esclusivamente in piena fase gestionale dell’emergenza, il cui punto di riferimento principale è il sindaco.

I numeri

Al Coc afferiscono i livelli decisionali di tutta la struttura di protezione civile comunale, in supporto all’azione dell’autorità locale. “Metteremo a disposizione un numero a cui chiamare (0935/955142, DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 13,00, DA LUNEDI’ A VENERDI’) -ha detto la sindaca nella sua diretta social – per segnalare qualsiasi disservizio e per dare supporto a chi ne ha necessità”.

Bruno, “era ora”

“Finalmente! -annuisce Angelo Bruno- consigliere di opposizione. ” Da due mesi io e la collega Filippa Greco sollecitiamo invano alla sindaca l’attivazione del C.O.C. senza avere alcuna risposta. Adesso ne ha compreso l’importanza e spero che questa decisione possa portare ad una gestione più razionale della crisi idrica.”

Da quali pozzi arriva l’acqua

Intanto nei giorni scorsi, su nostra sollecitazione, la sindaca ha voluto chiarire ai tanti cittadini che se lo chiedevano da dove provenisse l’acqua che attualmente viene immessa nella rete idrica, dopo la decisione di Sicilia acque di staccare Valguarnera dall’invaso Ancipa. “L’acqua arriva attualmente dai pozzi esistenti che sono dislocati nelle zone circostanti, compreso quello recuperato recentemente di “Bosco 3”

immesso già in rete- ha dichiarato-. A giorni finiranno i lavori anche per il recupero di “Bosco 2” e nelle more abbiamo già individuato un altro pozzo da recuperare, che spero possa dare buoni frutti. Attualmente la portata che ci danno questi pozzi è di 5-6 litri al secondo che chiaramente non possono bastare per coprire tutto il paese, visto che il fabbisogno è di circa 11-12 litri. Stiamo lavorando alacremente per cercare altre risorse idriche”.

I disagi

Frattanto, la sindaca ha annunciato che ha contattato AcquaEnna per avere contezza sulla situazione di oggi. “Mi è stato comunicato che stanno facendo una manovra inversa per dare acqua, innanzitutto, oggi alle zone che hanno avuto problemi , via Brindisi, Capuana e via Friuli e parte di via Sant’Elena. Le altre zone che devono ricevere l’acqua oggi, la riceveranno tra stanotte e domani”