Autonomia differenziata, no del Consiglio, passa mozione Mpa

“Il Consiglio Comunale di Enna si è espresso favorevolmente, con 15 consiglieri su 24, riguardo alla mozione, presentata dal Mpa, contro l’Autonomia differenziata, così come concepita fino ad oggi”. Lo ha detto Francesco Di Venti, capogruppo Mpa al Consiglio Comunale di Enna, in merito alla seduta di ieri al termine della quale l’aula ha dato un indirizzo politico preciso sulla riforma voluta dal Governo nazionale, su cui si è espressa favorevolmente la parlamentare nazionale ennese di Fratelli d’Italia, Eliana Longi.

“Lep punto nodale”

Siamo autonomisti e se altre regioni chiedono autonomia – dice Di Venti – noi non ci sottrarremo, pur basando il nuovo ordinamento dello stato su un’autonomia in cui siano presenti i Lep. I livelli essenziali di prestazione sono il punto nodale di un’autonomia che possa essere solidale ed equilibrata, senza questi il governo nazionale non dovrebbe avviare i tavoli di confronto con le regioni.

Mpa, “sì a Ius scholae”

“Ci apprestiamo – dice Di Venti – a proporre in aula consiliare una ulteriore mozione che parte dal ragionamento posto anche dal Vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani, in tema di Ius Scholae. Questo per stimolare il dibattito cittadino sul tema dei diritti, ma nello stesso tempo per elevare il dibattito consiliare, che ha la necessità di confrontarsi su temi di natura civile che possano chiarire le identità e le posizioni dei diversi attori politici presenti nei vari gruppi consiliari”.