Transizione digitale, occasione per le imprese, dibattito a Confartigianato

Al convegno della Confartigianato provinciale di Enna su tema “Transizione tecnologia e digitale:

strumenti ed opportunità per le micro e piccole imprese”, coordinato dal giornalista Silvano Privitera e

svoltosi al centro di ricerca MARTA dell’Università Kore, prima ci sono stati i saluti dei rappresentanti delle

istituzioni invitate e dopo le relazioni degli esperti.

Gli interventi

Sono intervenuti per i saluti: Peter Barreca, presidente provinciale Confartigianato Enna, Marco Gramelli (on line), Daniele La porta, e Filippo Ribisi rispettivamente, presidente nazionale, presidente ragionale Sicilia e vice presidente nazionale di Confartigianato, la deputata nazionale Stefania Marino, Francesco Castelli (Università Kore), l’assessore alle attività produttive del comune di Enna Nicola De Luca e il deputato regionale Fabio Venezia.

Il dibattito

Nei loro saluti c’erano anche molti contributi alla discussione e molti spunti di riflessione sul tema del convegno. Andrea Scalia responsabile del settore Innovazione, Reti e Progetti di Coesione di Confartigianato, ha parlato della transizione tecnologica e digitale come di un’opportunità per le micro e piccole imprese del territorio provinciale e degli incentivi di cui possono beneficiare per la digitalizzazione dei processi produttivi.



Christian Ricciarini, project manager, del polo di innovazione digitale “Gate 4 Innovation” della Confartigianato, finanziato con i fondi della Missione 4 –Istruzione e ricerca del PNNR per assistere le

imprese nella transizione tecnologica e digitale. Francesco Castelli, docente della Kore, ha parlato del ruolo della formazione universitaria in questa transizione e dell’integrazione di risultati della ricerca nei processi produttivi. Angela Maccarrone, segretaria provinciale Confartigianato di Enna, nel concludere i lavori del convegno, ha detto che le nuove tecnologie possono aiutare anche le micro e piccole imprese del territorio provinciale ennese ad affrontare le sfide del mercato.