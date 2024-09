Lezioni di sport a Regalbuto con i militari americani

Un gruppo di militari americani appartenenti alla U.S. Navy e U.S. Army in servizio presso la N.A.S Sigonella, accompagnati dal responsabile relazione esterne della base statunitense Alberto Lunetta si sono recati all’I.T. S. Citelli per un progetto di sport e sana alimentazione nell’ambito del programma di Buon vicinato “Community Relations” (COMREL) che i militari americani svolgono nell’isola.

L’incontro

I volontari hanno incontrato gli alunni delle classi terze, quarte e quinte dell’Istituto Tecnico “S. Citelli” – Regalbuto. Accolti da tutto lo staff docenti, dal dirigente scolastico Serafino Lo Cascio, la referente di sede Giuseppa Giaggeri, D’Arrigo Adriana, referente del progetto, per svolgere attività fisica in palestra rispondendo a domande sulla sana alimentazione. Gli studenti entusiasti e soddisfatti di questa proposta.

Gli alunni

Una esperienza molto produttiva per i nostri alunni – ha commentato il dirigente scolastico – un incontro volto ad arricchire il loro bagaglio di conoscenze professionale ed umano. La presenza di questa comunità statunitense arricchisce la possibilità di ampliare gli orizzonti culturali dei nostri ragazzi – commenta la Prof.ssa A.D’Arrigo. L’iniziativa molto coinvolgente ed un’opportunità per promuovere scambi linguistici all’insegna della multiculturalità. Un motivo in più per ripetere l’iniziativa e trattare altre tematiche utili alla crescita sociale e culturale degli alunni dell’Istituto