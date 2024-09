Mensa scolastica, servizio affidato ad azienda “misteriosa”

Non si conosce il nome dell’azienda a cui il Comune di Enna ha affidato il servizio della mensa scolastica per un periodo di 3 mesi. Lo affermano i gruppi di opposizione che, in una nota, affermano di avere chiesto spiegazioni all’assessore La Porta, in occasione della seduta della Terza Commissione consiliare ma l’esponente dell’amministrazione ha detto “di non conoscerne il nome”.

“Assessore non ha chiarito”

L’opposizione che parla di azienda misteriosa assicura che La Porta “non è riuscito a fornire chiarimenti circa la modalità di individuazione e selezione della medesima, né sul prezzo riconosciuto per ogni pasto”.

“Per di più, il Dirigente competente, che ha proceduto – spiegano i gruppi di opposizione – ai relativi adempimenti e che avrebbe potuto supplire a tali carenze, è risultato assente seppur debitamente convocato. Non essendo pervenuta alcuna giustificazione da quest’ultimo, ci chiediamo se si tratti di una scelta autonoma e necessitata da altri improvvisi impegni, oppure di un preciso indirizzo politico dell’Amministrazione teso ad ostacolare il compito dei consiglieri comunali.”

I misteri attorno al servizio

I misteri non finiscono qui e l’opposizione spiega la genesi della vicenda, svelando tutto quello che è riuscita a sapere. “L’Amministrazione aveva proceduto a pubblicare apposito bando per l’affidamento del servizio mensa per gli anni scolastici 2024/25 e 2025/26, al quale ha poi partecipato un solo operatore economico. Al momento della stipula del relativo contratto, però, sembra che l’aggiudicatario si sia rifiutato di sottoscriverlo, per ragioni ignote all’assessore”

“Così, l’Amministrazione ha individuato – con modalità ad oggi sconosciute allo stesso assessore – la ditta cui poi ha affidato il servizio, ad un prezzo – anch’esso ignoto all’assessore – comunque superiore a quello indicato nel bando (tale aumento si giustificherebbe a suo dire in quanto la ditta non potrà igienizzare i piatti, così come previsto inizialmente, ma dovrà fornire quelli usa e getta).