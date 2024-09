Enna, prima l’illusione poi la delusione, tonfo al Gaeta

L’Enna perde la prima partita in campionato e lo fa davanti al suo pubblico che si era illuso dopo appena due minuti di gioco con il gol di Lusha che ha superato il portiere in uscita, mandando in visibilio il Gaeta.

L’Enna in fuga e poi riagguantata

Sembrava in discesa la gara con la capolista, del resto al minuto numero 9 Barile ha avuto l’opportunità di allungare poi i campani, registrando un po’ il filo del gioco, sono riusciti a pareggiare con una punizione di Neglia, il cui tiro è passato in mezzo alla barriera. Una punizione contestata dai gialloverdi, costretti a subire il secondo gol su calcio di rigore per un fallo di Kalombola su Gagliardi. Foggia, al secondo tentativo dal dischetto dopo l’annullamento del primo tiro, è riuscito a staccare la squadra di Pagana.

Secondo tempo nervoso

Nel secondo tempo, all’Enna saltano i nervi, in particolare a Mbaye, espulso dal direttore di gara; i gialloverdi, nonostante l’inferiorità numerica, hanno provato a pareggiare, chiedendo il calcio di rigore per un fallo di Di Paola su Barile. Poi due occasioni per Cicirello ma alla fine ad esultare sono stati i campani.

Tabellino

Enna – Scafatese 1-2

Enna (4-3-1-2): Simeoli; Kalombola (40’ st Otero), Demoleon, Mbaye, Batista; Timmoneri (37’ st Seck), Cristiano (30’ st Espasa), Moreso; Barile (27’ st Bamba); Cicirello, Lusha (33’ st Rotella). A disp. Testagrossa, Nardella, Guadalupo, Amenta. All. Pagana.

Scafatese (4-3-3): Becchi; Di Paola, Markic, Chiarello, Santarpia; Vacca R., Aliperta, Armeno (26’ st Altobello); Neglia (23’ st Ndow), Foggia (30’ st Palmieri), Gagliardi (28’ st Albadoro). A disp. Ascioti, Lancioni, Nunez, Cham, Potenza. All. Fabiano.

Arbitro: Calzolari di Albenga

Marcatori: 2’ pt Lusha, 20’ pt Neglia, 35’ pt (rig.) Foggia