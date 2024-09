Paura a Catenanuova, rogo in una casa, proprietari escono in tempo

Un incendio si è registrato all’interno di un’abitazione a Catenanuova. Il rogo si è originato intorno alle 13 e sono state alcune chiamate a fare scattare l’allarme.

Proprietari illesi

I proprietari, che, in quel momento, si trovavano in casa, sono scappati negli istanti successivi allo scoppio del rogo. Sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Enna che hanno domato le fiamme e sono in corso gli accertamenti per capire se si tratta di un incendio di matrice dolosa.

Le indagini

Stando alla ricostruzione dei pompieri, non ci sono feriti, i proprietari non si sarebbero fatti un graffio né risulta che siano rimasti intossicati. Sono state avviate le indagini da parte dei carabinieri che stanno provando a capire cosa è accaduto in quell’abitazione, se, insomma, l’incendio è legato ad un incidente, tra cui un corto circuito, magari ad un elettrodomestico o se, invece, c’è dell’altro.