Lo youtuber ennese Cammarata con la sua moto cannolo a Marzamemi

Da Enna a Marzamemi per mostrare la sua ultima invenzione: la moto cannolo. Una provocazione messa in atto da Ugo Cammarata, youtuber, che ama mischiare tecnologia e tradizioni, non nuovo ad invenzioni, ispirati al folklore siciliano.

Il significato

La moto cannolo è un’evoluzione di un monopattino elettrico ma l’idea è di promuovere l’immagine della Sicilia con icone “sane”, come lo è il cannolo e non statuette con lo stereotipo di un siciliano, vestito con coppola, con in mano una lupara, che si vedono ancora esposte in bella mostra, specie in Sicilia.

Le parole di Cammarata

“Il siciliano non ha la lupara in mano, ma il cannolo. La Sicilia non è come viene raffigurata spesso, come anche i siciliani – dice Ugo Cammarata – Quello che con le mie opere voglio fare è distruggere il marchio che ci hanno negli anni cucito addosso. La Sicilia è arte, la Sicilia è cultura, la Sicilia è vita, la Sicilia è colore”. Nel borgo marinaro l’installazione ha creato curiosità tra i turisti che hanno voluto immortalare il momento con i loro smartphone mentre i più piccini hanno potuto fare un giro nella piazza principale a bordo della stravagante moto.