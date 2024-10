Morto carbonizzato, la vittima è uno studente di medicina

La vittima del tragico incidente avvenuto nella serata di ieri nell’area di Pergusa è Ugo Vinci, 24 anni, ennese, studente della facoltà di Medicina dell’Università Dunarea de Jos ad Enna.

La comunità ennese sotto shock

La notizia della sua morte ha sconvolto tutta la comunità ennese soprattutto per le modalità drammatiche: secondo quanto emerge dalla ricostruzione dei carabinieri e dei vigili del fuoco del comando provinciale di Enna, il ragazzo sarebbe rimasto incastrato nella macchina che è andata in fiamme dopo aver avuto un impatto contro un cancello.

Gli amici hanno provato a salvarlo

Dalle prime informazioni sembra che Vinci fosse seduto dietro ed i due amici che erano con lui, il conducente e l’altro passeggero, avrebbero provato ad aiutarlo per tirarlo fuori dall’abitacolo che stava andando in fiamme. Sono stati momenti terribili ma il 24enne non è stato in grado di salvarsi, forse perché incastrato o perché ferito.

L’inchiesta della Procura

Non c’è stato nulla da fare per strapparlo ad una morte orrenda che ha lasciato senza parole l’intera città. Un dolore insopportabile per la famiglia e per gli amici che non si spiegano come sia potuta accadere una tragedia di questa portata. La Procura di Enna ha aperto un’inchiesta per svelare se ci sono responsabilità in questo incidente: saranno sentiti i due amici che erano in macchina, condotti nella stessa serata in ospedale, all’Umberto I di Enna.

I controlli dei carabinieri

Da alcuni accertamenti, sembra che si sia trattato di un incidente autonomo con il conducente che ha perso il controllo del mezzo. E’ probabile che sarà sottoposto ai dei controlli per capire se era sobrio quando si è messo al volante dell’auto. In ogni caso, i due superstiti saranno sentiti per ricostruire gli ultimi minuti di questa drammatica storia.

Foto di repertorio