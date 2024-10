L’omicidio Pecorelli nel libro di Fanelli, dibattito al Neglia

“Sono estremamente soddisfatto per la riuscita di questo primo appuntamento con la storia recente del nostro Paese e, soprattutto, per la presenza di tantissimi giovani, al di là di ogni aspettativa”. Così il sindaco di Enna Maurizio Dipietro commenta la presentazione, avvenuta ieri sera al Teatro Francesco Paolo Neglia del libro della giornalista Raffaella Fanelli sull’omicidio del giornalista Mino Pecorelli, ucciso nel novembre del 1979 a Roma, i cui autori e mandanti sono rimasti avvolti nel mistero.

Il sindaco ringrazia i due licei

“Voglio ringraziare- continua Dipietro – le presidi dei licei Classico e Scientifico e, in modo particolare, le professoresse Cantello e Briguglio, sottolineando l’attenta partecipazione dei loro studenti, che hanno seguito con grande interesse l’escursus della vicenda storica dalle parole dell’autrice e del giornalista Gery Palazzotto”.

Gli anni di piombo

Quello di ieri sera è stato il primo di una serie di appuntamenti aventi come filo conduttore gli anni di piombo, promossi dal Comune di Enna e curati da Claudia Serio. “È nostra intenzione- conclude il Sindaco Dipietro – coinvolgere gli studenti in maniera più compiuta nell’organizzazione di questi eventi che narrrano loro di un periodo storico complicato e drammatico per il nostro Paese che è giusto conoscere ed analizzare”.