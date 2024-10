Pasquasia, giovani FdI, “verifica su presenza di scorie nucleari”

Il presidente della Federazione provinciale di Gioventù nazionale, costola di Fratelli d’Italia, Jacopo Mario Gessaro, interviene sul dibattito attorno al futuro della miniera di Pasquasia. L’esponente politico plaude all’iniziativa della parlamentare nazionale del suo partito, Eliana Longi, che la settimana scorsa ha annunciato di voler avviare un’indagine parlamentare per verificare se nel sito, chiuso all’inizio degli anni 90, sono custoditi rifiuti tossici o nucleari, come spesso si è discusso in questi anni.

“L’attività della Commissione ecomafie”

“L’onorevole Longi si è detta già disponibile – dice Gessaro – per cominciare un certosino ed impegnativo lavoro affinché si indaghi a fondo sulla questione Pasquasia, grazie anche alla sua fondamentale appartenenza alla commissione bicamerale ecomafie. Come si può ben immaginare, grazie alle ultime tecnologie che abbiamo a nostra disposizione, i fisici e i tecnici potrebbero, se la volontà politica lo permettesse, accertare o meno, finalmente, l’eventuale presenza di scorie nucleari risalenti ai primi anni novanta. Sappiamo perfettamente che questi rifiuti speciali costituiscono una cospicua fonte di guadagno per la mafia, mettendo così in serio rischio la salute della collettività”.

I misteri sulla miniera

Secondo Gessaro, è giunto il momento di fare chiarezza sulla miniera. “Diviene quindi essenziale che lo Stato se ne faccia carico, evitando – dice Gessaro – che tutto questo rimanga in mano alla criminalità organizzata. Il compito dello Stato deve essere quello di agire con l’intento supremo di offrire a famiglie ed imprese, un approvvigionamento energetico che sia al tempo stesso, sicuro e pulito. Per troppo tempo, in molti, hanno taciuto sui misteri che avvolgono la miniera e le tante leggende che circolano, è ora di fare chiarezza con un impegno congiunto tra istituzioni e rappresentanti politici”