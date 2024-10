Crisi idrica, opposizione, “silenzio del sindaco sui pozzi, riferisca alla città”

I capigruppo dell’opposizione Giuseppe Trovato, Michele Baldi, Salvatore Cappa, Dario Cardaci, Stefania Fazzi, Emilia Lo Giudice hanno chiesto al presidente del Consiglio comunale di Enna, Paolo Gargaglione, la richiesta di convocazione della Conferenza dei capigruppo perché il sindaco, Maurizio Dipietro, riferisca degli esiti degli incontri con la Cabina di regia avuti nei giorni scorsi in merito all’emergenza idrica.

Le fonti idriche e le altre opzioni

In particolare, l’opposizione che contesta al primo cittadino di tenere all’oscuro la città sulla drammatica crisi, chiede di conoscere l’esito delle “operazioni di rintraccio di fonti di approvvigionamento alternative all’Ancipa” e “ogni altra iniziativa utile ad affrontare le eventualità più gravi che potrebbero verificarsi nel giro di un mese”.

Gli incontri con la Cabina di regia

I capigruppo dell’opposizione, nella richiesta della Conferenza, affermano come siano noti queste riunioni, con la Cabina di regia “ma nessuna particolare informazione risulta pervenuta ai consiglieri comunali ed in definitiva la nostra città che prova in qualche modo ad organizzarsi, a reagire, a far sentire la propria voce rispetto ad una situazione a tratti intollerabile e che rischia di diventare sempre più drammatica” dicono gli esponenti dell’opposizione.

Il silenzio delle istituzioni

“Il grande risalto mediatico che sta avendo la nostra città a causa di questa vicenda stride con l’apparente silenzio delle istituzioni” insorgono gli esponenti dell’opposizione.