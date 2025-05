Premio Gliozzo a Nissoria, pubblicato bando della terza edizione

È stato ufficialmente pubblicato il bando della terza edizione del Premio Letterario

“Calogero Gliozzo” – Città di Nissoria, promosso dall’Amministrazione Comunale

guidata dal sindaco Rosario Colianni e voluto dalla comunità tutta, con l’obiettivo di

valorizzare l’entroterra siciliano attraverso la cultura, la memoria e la scrittura.

Il concorso, che negli scorsi anni ha riscosso un’ampia partecipazione nazionale, rende

omaggio a Calogero Gliozzo, giovane nissorino tragicamente scomparso, oggi simbolo di

tutte le giovani vite spezzate e dell’energia positiva che esse continuano a trasmettere. In

sua memoria, il Premio intende offrire uno spazio di espressione e riflessione, aperto a

tutti coloro che credono nella forza della parola come strumento di rinascita.

Il tema scelto per l’edizione 2025 è “La speranza”, una parola semplice ma

potentissima, capace di tenere accese le coscienze anche nei momenti più bui. Una sfida

e insieme un invito rivolto ad autori e autrici a esplorare la forza rigenerante della speranza

nelle sue molteplici forme: personale, collettiva, spirituale, civile.

Questa parola, tanto antica quanto attuale, attraversa da sempre le trame della nostra

cultura: dai cantastorie, che con i loro versi narravano la lotta e il riscatto degli umili

trasformando il dolore in canto e il canto in resistenza, fino alla grande letteratura, come

nel Gattopardo di Tomasi di Lampedusa, dove la speranza si cela tra le pieghe della

disillusione, nel silenzio consapevole di chi riconosce il tempo che cambia ma ancora

custodisce bellezza, dignità e memoria.

In questo spirito, il Premio intende essere non solo un’occasione creativa, ma anche uno

spazio di riflessione civile e culturale, capace di far emergere – anche dalle fragilità

individuali e collettive – nuove parole, nuovi racconti, nuovi sguardi sul futuro.

Il Premio si articola in cinque sezioni:

Poesia in lingua italiana

Poesia in lingua siciliana

Poesia cantata in italiano (solo testo)

Poesia cantata in siciliano (solo testo)

Racconto breve in italiano (max 15.000 battute, spazi inclusi)

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti i maggiorenni italiani e stranieri. Le opere

dovranno pervenire in formato digitale entro il 30 giugno 2025, secondo le indicazioni

riportate nel bando scaricabile dal sito ufficiale del Comune di Nissoria.

L’Amministrazione ha confermato per il 2025 la direzione artistica di Irene Varveri

Nicoletti e Benny Ilardo, con l’intento di consolidare un progetto culturale vivo e

partecipato.

Anche quest’anno il Premio sarà accompagnato da una serie di appuntamenti artistici e

culturali riuniti sotto il titolo “Prima del Premio”: eventi tematici e collaterali che

anticipando la cerimonia finale, favoriscono il dialogo tra parole, musica, teatro e territorio.

Le opere saranno valutate da una giuria di rilievo nazionale, presieduta dal Prof.

Giovanni Ruffino, linguista e Accademico della Crusca, e composta da docenti

universitari, studiosi e artisti di alto profilo, a garanzia della qualità e della serietà del

percorso selettivo.

La cerimonia di premiazione è fissata per il 30 luglio 2025, nel cuore di Nissoria, alla

presenza dei finalisti e della giuria.

Per aggiornamenti è possibile consultare la pagina Facebook ufficiale del Premio o

scrivere a: info@comune.nissoria.en.it