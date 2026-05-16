Casa delle Associazioni, il sindaco: “Lavori quasi conclusi”

Sono pressoché conclusi i lavori per la realizzazione della futura Casa delle Associazioni e del Volontariato di Enna, per la parte di competenza dell’amministrazione comunale.

Il sindaco

Lo ha reso noto il sindaco, Maurizio Dipietro, a seguito di un sopralluogo effettuato nel cantiere per fare il punto della situazione con la direzione dei lavori.L’intervento ha riguardato il recupero architettonico di un’ala dell’ex ospedale cittadino. Oltre alla Casa delle Associazioni, la struttura sottratta all’abbandono ospiterà anche l’Ufficio provinciale del lavoro e il Centro per l’impiego.”In questo modo — ha spiegato il primo cittadino — sarà ridata nuova vitalità a un’area storica della città che aveva subìto il colpo del trasferimento del nosocomio a Enna Bassa”.