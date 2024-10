Locali con poche scorte d’acqua, installati i bagni chimici

Sospiro di sollievo per i proprietari dei pubblici esercizi, bar, ristoranti e pizzeria, terrorizzati all’idea dell’uso dei bagni da parte dei clienti per via della grave carenza idrica. E così, il Comune di Enna ha disposto l’installazione, nei punti nevralgici della città, dei bagni chimici.

“Sostegno alla popolazione

A darne notizia l’Assessore con delega alle attività produttive Nico De Luca che sottolinea che “l’amministrazione comunale sta operando con impegno negli ambiti che le sono propri, ovvero quelli del sostegno alla popolazione e alle attività commerciali che vivono ormai da troppo tempo una situazione di grande difficoltà”.

Dove sono i bagni chimici

In particolare i bagni chimici sono stati installati al Belvedere Marconi, in Piazza VI Dicembre e a Enna bassa, nei pressi del Terminal bus. Tutto ciò anche in considerazione del fatto che in Piazza Europa e in Piazzale Lombardia sono attivi i servizi pubblici.