L’arresto del giovane per l’omicidio di Catenanuova, plauso del sindacato Carabinieri

La segreteria provinciale del Nuovo Sindacato Carabinieri (NSC) di Enna esprime “plauso per il risultato operativo” conseguito dai militari della Sezione Operativa della Compagnia di Enna, che hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 23enne, indagato per l’omicidio di un 57enne di Catenanuova.

Il delitto

L’uomo era deceduto lo scorso dicembre all’ospedale Cannizzaro di Catania a seguito delle gravissime lesioni riportate durante un’aggressione avvenuta il 3 dicembre, maturata nell’ambito di complesse vicende familiari. L’attività investigativa, definita “scrupolosa e articolata”, ha consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico del giovane.

Indagine coordinata dalla Procura, arresto eseguito a Lecce

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Enna, hanno portato alla richiesta di misura cautelare accolta dal Gip. Il 23enne è stato individuato a Lecce, dove i militari hanno proceduto all’arresto con il supporto del locale Comando dell’Arma, trasferendolo nella casa circondariale del capoluogo pugliese. Il sindacato, attraverso i dirigenti provinciali Luca Cravotta e Donato Casarano, sottolinea come “nulla sia scontato ma frutto di impegno costante”, auspicando che la dedizione e la professionalità dei carabinieri “non passino in sordina ma trovino adeguato riconoscimento istituzionale”.