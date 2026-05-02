L’ospedale Umberto I di Enna riconosciuto centro Hub per la gestione dell’infarto

L’ospedale Umberto I di Enna è stato ufficialmente inserito come centro Hub nella rete regionale per il trattamento dell’Infarto Miocardico Acuto (IMA). Lo stabilisce un decreto dell’Assessorato Regionale della Salute emesso nell’aprile scorso

Il ruolo del centro Hub nella rete IMA

L’inserimento come punto Hub assegna al presidio ennese il ruolo di centro di riferimento per il trattamento definitivo dell’infarto a livello provinciale e regionale. Questa funzione è riservata a strutture dotate di tecnologie e risorse umane specifiche, in grado di gestire le forme più critiche di sindrome coronarica acuta in coordinamento con gli ospedali “Spoke” e il sistema di emergenza 118.

La qualifica di Hub inserisce l’Umberto I in una “rete integrata e tempo-dipendente”, dove la sinergia tra i vari livelli di assistenza è determinante per l’esito dei trattamenti d’emergenza.

Requisiti tecnici e operativi

Tra i fattori determinanti per il riconoscimento figura l’attivazione del reparto di emodinamica, operativo dallo scorso 19 gennaio. La struttura ha registrato una casistica in crescita e ha recentemente esteso le proprie attività alla cardiologia interventistica strutturali. Oltre agli aspetti tecnici, la gestione del reparto punta sull’umanizzazione delle cure per offrire un ambiente idoneo all’accoglienza dei pazienti.

Impatto sull’assistenza territoriale

L’istituzione di un centro Hub a Enna risponde alle necessità delle patologie “tempo-dipendenti”, in cui la prognosi è legata alla rapidità dell’intervento. La presenza di una struttura idonea in loco permette di ridurre i tempi d’intervento, evitando i trasferimenti verso le province limitrofe che comportavano la perdita di minuti critici per la sopravvivenza e la qualità della vita dei pazienti [4]. Secondo quanto emerso, tale potenziamento mira a elevare lo standard dell’offerta sanitaria provinciale.

La posizione dell’Asp

Il direttore generale dell’ASP di Enna, Mario Zappia, ha commentato il provvedimento delineando i futuri obiettivi della direzione strategica: “I risultati raggiunti dimostrano che la sanità ennese ha le capacità e le potenzialità per crescere. La direzione strategica, in sinergia, è fermamente intenzionata a orientare il proprio operato mettendo al centro i bisogni dei cittadini, con l’obiettivo di innalzare ulteriormente la qualità delle cure e ampliare i servizi disponibili”