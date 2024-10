Calcio, l’Enna sa vincere solo fuori casa, battuto l’Acireale

Secondo successo in campionato per l’Enna. E ancora lontano dal “Gaeta”. Una grande gara giocata dai gialloverdi che l’hanno spuntata proprio nel finale con Sena che avrebbe poi anche potuto siglare la doppietta personale poco dopo.

La partita

La gara. All’11’ punizione di Cardore, il portiere blocca in due tempi. Poco dopo Barile crea il panico nella difesa accese ma il suo assist non viene raccolto da compagni di squadra sotto porta. Al 21’ il classico gol dell’ex, Cicirello salta di testa su traversone dalla sinistra di Barile e batte Zizzania. L’attaccante non esulta e raccoglie gli applausi di tutto lo stadio.

Simeoli poco dopo blocca un pallone pericoloso in area gialloverde. In avvio di ripresa traversa acese poi padroni di casa con un uomo in meno (espulso Milo) ma bravi ad agguantare il pari con Sueva. Sembrava che si chiudesse in parità ma prima Amenta (palo) poi Sena timbrava un successo storico. Nel finale espulso anche Cardore.