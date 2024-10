Scontro tra Tir sulla A19, due feriti, uno è grave, traffico in tilt

E’ di due feriti, di cui uno molto grave, il bilancio di un incidente stradale avvenuto sulla A19 tra Catenanuova e Agira in direzione di Palermo. Secondo quanto emerso in una prima ricostruzione degli agenti della Polizia stradale di Enna, c’è stato un tamponamento tra due mezzi pesanti.

L’incidente

Il conducente del Tir che stava davanti ha perso il controllo, finendo in fondo ad una scarpata e nel volgere di qualche istante sono arrivate numerose richieste di intervento ai centralini delle forze dell’ordine e del 118. E’ rimasto ferito l’altro camionista ma le sue condizioni non sono gravi, stando alle prime testimonianze.

Si esce a Catenanuova

Il traffico è paralizzato per consentire agli inquirenti di compiere i rilievi e poi bisognerà provvedere a mettere in sicurezza il tratto teatro dell’incidente. I veicoli provenienti da Catania sono costretti ad imboccare lo svincolo di Catenanuova per poi proseguire sulla Statale 192, strada che presenta ancora del fango per via della pioggia abbattutasi sabato scorso