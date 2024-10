Enna calcio, con la Reggina la prova di maturità

Turno infrasettimanale che sa di prova di maturità per l’Enna. I gialloverdi, con il morale a mille dopo il successo in trasferta con l’Acireale, si troveranno di fronte la Reggina, una delle favorite del torneo anche se l’inizio è stato balbettante.

Domani alle 15,30 al Gaeta

I ragazzi di Pagana, al Gaeta, alle 15,30 di domani, proveranno a vincere la prima gara casalinga. Non ci saranno i tifosi amaranto per via della mancanza del settore ospiti: i lavori sono in corso e per l’inizio di novembre lo stadio ennese potrà tornare ad accogliere le tifoserie avversarie.

Amenta, “contiamo sui nostri tifosi”

Sfida suggestiva per Gabriele Amenta, difensore gialloverde protagonista di una gran prova domenica. “Un primo vero tour de force – ha detto il difensore di Solarino – ma ci siamo preparati a dovere. Siamo un gruppo giovane e ben allenato. Si è visto pure domenica quando si è terminati in crescendo, con il successo meritato. Ma lo abbiamo archiviato subito perché domani avremo di fronte una delle squadre più forti del campionato e non potremo sbagliare nulla se vorremo riuscire a portare via punti importanti. E’ vero, sinora i successi sono arrivati lontano da casa ma arriveranno anche in casa, con la spinta dei nostri magnifici tifosi che anche domenica sono stati eccezionali”.